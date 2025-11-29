Ahmet Oğuz: Şut denedim asist oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDERİZ"

Ahmet Oğuz, "6 hafta önce bunu hocamız ‘Siz bir daha yenilmeyeceksiniz’ demişti. Biz de dinledik ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ne kadar takımımıza sahip çıkabiliyorsak, ortaya efor, güç koyabilirsek koymaya çalışıyoruz ve sonuçlarını da alıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Bugünkü performansı hakkında ise Oğuz, "Savaştım yine. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kornerde şut denedim ama asist oldu. Bu konuda da mutluyum" ifadelerini kullandı.