Ajax, Edson Alvarez ve Lucas Torreira için İstanbul'a geldi

Hollanda devi Ajax, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı.

Ajax, Villarreal ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından İstanbul'a temsilci gönderdi.

Hollanda devi, İstanbul'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Aston Villa ile görüşme planlıyor.

EDSON ALVAREZ VE LUCAS TORREIRA'YI İZLEMEYE GELDİ

De Telegraaf'ın haberine göre Ajax Futbol Direktörü Marijn Beuker, Galatasaray-Atletico Madrid maçını tribünden takip etti.

Beuker, bugün de Fenerbahçe-Aston Villa maçlarını tribünden takip edecek.

Kırmızı-beyazlıların 6 numara için transfer listesinde Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Fenerbahçe'den Edson Alvarez yer alıyor.

ALVAREZ DÖNMEYE SICAK

Beuker, Aston Villa ile Leon Bailey transferi için görüşme gerçekleştirecek.

Haberde, Edson Alvarez'in Ajax'a dönmeye sıcak olduğu belirtilse de Ajax'ın başka seçenekleri olduğu da aktarıldı.

Hollanda devi Ugarte, Endo ve Norgaard'ı da yakından takip ediyor.