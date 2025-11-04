Ajax, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

- Ajax, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör John Heitinga yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, maçın taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
MAÇ NE ZAMAN?
Ajax, yarın Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te Galatasaray'ı ağırlayacak.