John Heitinga yönetimindeki Ajax, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 16:40
Ajax, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
  • Ajax, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.
  • John Heitinga yönetimindeki takım, antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması gerçekleştirdi.
  • Maç, yarın Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te oynanacak.

Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör John Heitinga yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, maçın taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

MAÇ NE ZAMAN?

Ajax, yarın Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te Galatasaray'ı ağırlayacak.

