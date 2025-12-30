Berkan Kutlu, Konyaspor'la anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını rakiplerinin önünde lider olarak tamamlayan son 3 yılın şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

2 Ocak tarihinde başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesinde sarı-kırmızılılarda çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da forma şansı bulmaktan zorlanan Berkan Kutlu, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile sözleşmesini feshetmeyi bekliyor.

GALATASARAY'DA 159 MAÇTA SÜRE BULDU

2021 yılında Alanyaspor'dan Galatasaray'a 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 159 resmi maça çıktı.

2.5 milyon euro piyasa değeri bulunan orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistle mücadele etti.

Galatasaray, Berkan'ı 2023-2024 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak İtalyan ekibi Genoa'ya göndermişti.