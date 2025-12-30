Abone ol: Google News

Göztepe'de Berre İnce ile yollar ayrıldı

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Göztepe, Berre İnce ile vedalaştığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 12:35
Göztepe'de Berre İnce ile yollar ayrıldı
  • Göztepe, Voleybol Sultanlar Ligi'nde Berre İnce ile yollarını ayırdı.
  • Kulüp, İnce'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
  • Berre İnce, Göztepe'ye 30 Nisan'da katılmıştı.

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, 21 yaşındaki libero Berre İnce ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz ve Berre İnce arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Berre İnce'ye devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler Berre İnce." denildi.

30 NİSAN'DA TRANSFER OLDU

Berre İnce, sarı-kırmızılı ekibe 30 Nisan'da katılmıştı.

Eshspor Haberleri