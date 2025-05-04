Al Musrati attı: Monaco deplasmanda kazandı

Haber Merkezi
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Monaco, deplasmanda Saint-Etienne'e konuk oldu.
Geoffroy Guichard'da oynanan karşılaşmayı Monaco, 3-1 kazandı.
Mücadelede Beşiktaş'ın kırmızı-beyazlı ekibe satın alma opsiyonuyla kiraladığı Libyalı futbolcu ilki yaşadı.
MONACO FORMASIYLA GOLLE TANIŞTI
Karşılaşmada Monaco'ya galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Akliouche, 68. dakikada Al-Musrati ve 78. dakikada Balogun kaydetti.
Konuk ekibin tek golü 65. dakikada Davitashvili'den geldi.
TAKIMINI 2. SIRAYA ÇIKARDI
Bu sonuçla birlikte Monaco, puanını 58'e yükselterek ikinci sırada yer aldı.
Gelecek hafta sahalarında Lyon'u konuk edecekler.
Saint-Etienne ise 27 puan ile 17. sırada yer alıyor. Gelecek hafta Reims'e konuk olacaklar.
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