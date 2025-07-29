Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti

Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı Suudi Arabistan elibi Al Nassr'dan, bir transfer hamlesi geldi.

Al Nassr Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 25 yaşındaki Joao Felix'in transfer edildiğini duyurdu.

30 MİLYON EUROYA BİTTİ

İngiltere basınında, transferin 30 milyon euroya gerçekleştiği, bu bonservis bedelinin bonuslarla 50 milyon avroya çıkabileceği öne sürüldü.

Kariyerine Benfica'da başlayan Felix, daha önce 126 milyon euro bonservisle Atletico Madrid, 52 milyon euro karşılığında ise Chelsea'ye transfer oldu.

GEÇEN SEZON MILAN'DA KİRALIKTI

Portekizli hücum oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Milan'da 21 maça çıktı ve 3 gol attı.