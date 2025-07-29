Abone ol: Google News

Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, İngiltere'nin Chelsea takımından Portekizli futbolcu Joao Felix'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

AA AA
29.07.2025 15:40
Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti

Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı Suudi Arabistan elibi Al Nassr'dan, bir transfer hamlesi geldi.

Al Nassr Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 25 yaşındaki Joao Felix'in transfer edildiğini duyurdu.

30 MİLYON EUROYA BİTTİ 

İngiltere basınında, transferin 30 milyon euroya gerçekleştiği, bu bonservis bedelinin bonuslarla 50 milyon avroya çıkabileceği öne sürüldü.

Kariyerine Benfica'da başlayan Felix, daha önce 126 milyon euro bonservisle Atletico Madrid, 52 milyon euro karşılığında ise Chelsea'ye transfer oldu.

GEÇEN SEZON MILAN'DA KİRALIKTI

Portekizli hücum oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Milan'da 21 maça çıktı ve 3 gol attı.

Eshspor Haberleri