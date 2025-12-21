Abone ol: Google News

Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü iki golle geçti

Alanyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 17:31
Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü iki golle geçti
  • Alanyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.
  • Ev sahibi takımın gollerini Hwang Ui-jo ve Güven Yalçın attı.
  • Bu galibiyetle Alanyaspor'un puanı 21'e çıktı, Karagümrük ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Alanyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Hwang Ui-jo ile 58. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

ALANYASPOR'UN HASRETİ SON BULDU

Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, 7 maç sonra kazandı.

Öte yandan Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonucun ardından Alanyaspor, puanını 21'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, Başakşehir deplasmanına gidecek.

Atılay Canel: Teknik ekip olarak görevi bıraktık Atılay Canel: Teknik ekip olarak görevi bıraktık

Eshspor Haberleri