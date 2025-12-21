Atılay Canel: Teknik ekip olarak görevi bıraktık

Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"YOLLARIMIZ AYRILACAKTIR"

Canel, "Oyuna biraz durgun başladık, akabinde de golü yedik. İkinci yarı biraz toparlanır gibi olduk. Ama bir anlık yan hakemin sakatlanması, oyuncularımızın konsantrasyon kaybetmesi, taçtan gelen bir pozisyonla golü yedik. Şimdi ikinci yarı kulübümüz yeniden bir yapılanma içine girecektir. Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki bu yeniden yapılanma ile çok iyi futbolcular, oyuncular gelecektir ve Karagümrük takımı ligde kalacaktır. Ama bu formanın ağırlığını kaldıramayan oyuncularımızla da yollarımız ayrılacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.