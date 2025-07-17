Alanyaspor, hazırlık maçında Erzurumspor FK'ya şans tanımadı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Süper Lig ekibi Alanyaspor, 1. Lig takımlarından Erzurumspor FK ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Alanyaspor'un gollerini 25. dakikada Sporar ve 43. dakikada İbrahim Kaya kaydetti.
MAÇI TAKİP EDEN İSİMLER
Karşılaşmayı turuncu-yeşilli takımın başkanı Hasan Çavuşoğlu, başkan yardımcısı Hüsamettin Akyüz, genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu ile Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da izledi.
ALANYASPOR, KAMPI TAMAMLAYACAK
Akdeniz ekibi, akşam saat 17.00'de İran takımlarından Persepolis ile yapacağı üçüncü hazırlık maçının ardından Erzurum kampını tamamlayacak.