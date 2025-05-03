Alanyaspor ile Kayserispor yenişemedi

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Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ile Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Mücadelede ilk golü, 30. dakikada Kayserisporlu Joseph Attamah kendi kalesine attı ve Alanyaspor 1-0 öne geçti.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken maçın 52. dakikasında Ramazan Civelek, attığı golle Kayserispor'a beraberliği getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

KAYSERİSPOR, 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, 35 puana yükseldi ve düşme hattının hemen üstünde 15. sırada konumlandı.

Yenilmezlik serisi 6 maça yükselen Kayserispor ise 41 puanla 13. sırada yer aldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.