Alanyaspor ile Kayserispor yenişemedi

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ile Sergej Jakirovic'in çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Mücadelede ilk golü, 30. dakikada Kayserisporlu Joseph Attamah kendi kalesine attı ve Alanyaspor 1-0 öne geçti.
İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken maçın 52. dakikasında Ramazan Civelek, attığı golle Kayserispor'a beraberliği getirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.
KAYSERİSPOR, 6 MAÇTIR YENİLMİYOR
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, 35 puana yükseldi ve düşme hattının hemen üstünde 15. sırada konumlandı.
Yenilmezlik serisi 6 maça yükselen Kayserispor ise 41 puanla 13. sırada yer aldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış