Alanyaspor, Kocaelispor'a 5 attı

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi takım Alanyaspor oldu.
5 GOLLÜ GALİBİYET
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Florent Hadergjonaj, 31. dakikada Ui-Jo Hwang, 63. dakikada Nuno Lima, 81. dakikada İbrahim Kaya ve 88. dakikada Nicolas Janvier kaydetti.
4 HAFTA SONRA GELEN ÜÇ PUAN
Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı. Kocaelispor, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.
ALANYASPOR, PUANINI 31'E ÇIKARDI
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puana yükseldi. Kocaelispor, 33 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLARI
Alanyaspor, milli aranın ardından Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Kocaelispor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.