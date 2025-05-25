Alanyaspor, Konyaspor karşısında iki golle güldü
Haber Merkezi

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ile Jose Morais'in çalıştırdığı Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Alanyaspor oldu.

ALANYASPOR, DEPLASMANDA KAZANDI

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Ui-Jo Hwang ve 40. dakikada Yusuf Özdemir attı. Konyaspor'un tek golü 52. dakikada Umut Nayir'den geldi.

ALANYASPOR, LİGDE KALDI

Bu sonucun ardından Alanyaspor, ligde 42 puana ulaştı ve ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor, 46 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin son haftasında Alanyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

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Emre Çalışkan
Editor