Alanyaspor, Samsunspor’u tek golle geçti

AA & Ensonhaber

Süper Lig’in 32. haftası, Alanyaspor ile Samsunspor’un kozlarını paylaştığı mücadeleyle tamamlandı. Alanya Oba Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı.

ALANYA 9. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Maçın henüz 9. dakikasında Alanyaspor aradığı golü buldu. Sağ kanattan hızla gelişen atakta Hadergjonaj’ın ortasına arka direkte şık bir vuruş yapan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

24. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan organize ettiği hücumda Yusuf Özdemir’in savunma arkasına bıraktığı topa hareketlenen Hwang, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken araya giren Samsunsporlu Bola kritik bir müdahaleyle tehlikeyi savuşturdu.

İki dakika sonra bu kez sağ kanattan gelen Alanyaspor atağında, Vilhena’nın ortasında Aliti kafayı vurdu ancak top direğin yanından auta çıktı.

Samsunspor, ilk yarının sonlarında etkisini artırmaya çalıştı. 43. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran çift yumrukla topu uzaklaştırarak gole izin vermedi. İlk yarı Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI SAMSUNSPOR, PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına Samsunspor hızlı başladı. 55. dakikada gelişen atakta Holse’nin ara pasıyla ceza sahasına sarkan Dimata, kaleci Ertuğrul’u geçmeye çalışırken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı sonrası oyun durdu. VAR incelemesi sonucunda ofsaytı bozan Aliti’nin pozisyonu nedeniyle penaltı kararı geçerlilik kazandı. Topun başına geçen Holse’nin vuruşunda kaleci Ertuğrul gole geçit vermedi.

78. dakikada Alanyaspor farkı artırma şansını Yusuf Özdemir ile değerlendiremedi. Makouta’nın pasında ceza sahasında topla buluşan genç oyuncunun vuruşunu kaleci Okan Kocuk güçlükle çeldi.

Samsunspor, son dakikalarda beraberlik için bastırdı. 90+5’te Muja’nın ortasında iyi yükselen Dimata’nın kafa vuruşu direkten döndü. 90+9’da ise bir başka tehlikede Drongelen’in kafa vuruşu yine direkten oyun alanına döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı ve konuk ekip beraberlik şansını iki kez direğe takılarak kaçırdı.

Karşılaşma sonunda skor tabelası değişmedi ve Alanyaspor sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Alanyaspor: 1 - Samsunspor: 0

Stat: Gain Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj (Dk. 84 Enes Keskin), Richard, Janvier (Dk. 84 Balkovec), Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena (Dk. 75 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 65 Makouta)

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 75 Schindler), Satka, Drongelen, Bola, Tait (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Dimata, Holse (Dk.82 Muhammet Özbaskıcı), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Mouandilmadji

Gol: Dk. 9 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yunus Emre Çift, Dk. 67 Zeki Yavru, Dk. 77 Holse, Dk. 87 Drongelen (Reeder Samsunspor), Dk. 42 Hwang, Dk. 45+1 Vilhena, Dk. 54 Lima, Dk. 59 Aliti, Dk. 65 Richard (Corendon Alanyaspor)