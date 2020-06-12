Alanyaspor ve Antalyaspor aynı uçakta yola çıktı

Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaşacak Akdeniz temsilcileri Alanyaspor ve Antalyaspor, bugün aynı uçakla İstanbul’a gitti.

Alanyaspor, yarın saat 18.30’da deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Ayrıca Antalyaspor da aynı gün saat 21.00’de Beşiktaş ile karşılaşacağı için iki kulüp yönetimi anlaşarak tek uçakla İstanbul’a doğru yola çıktı.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel uçak ayarlayan iki kulüp, sosyal mesafeye dikkat ederek uçakta karşılıklı seyahat etti.

Öte yandan iki Antalya temsilcisi Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında 18 Haziran Perşembe günü karşılaşacak.