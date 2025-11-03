Alanyaspor ve Gaziantep FK eşitliği bozamadı

- Alanyaspor ve Gaziantep FK arasındaki Süper Lig 11. hafta maçı 0-0 sona erdi.
- Gaziantep FK, bu sonuçla 18 puana ulaşarak haftayı 6. sırada tamamladı.
- Alanyaspor ise 14 puanla 9. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, Gaziantep FK'yi ağırladı.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla 18 puana ulaşarak haftayı 6. sırada tamamlayan Gaziantep FK, ligdeki bir sonraki maçında Rizespor'u konuk edecek.
14 puanla 9. sırada konumlanan Alanyaspor ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.
ALANYASPOR: 0 - GAZİANTEP FK: 0
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk. 71 Hadergjonaj), Makouta, Janvier (Dk. 64 Maestro), Yusuf Özdemir, Hagi (Dk. 83 Efecan Karaca), İbrahim Kaya (Dk. 64 Meschack), Ogundu (Dk. 71 Hwang)
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara (Dk. 86 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 90+1 Lungoyi), Yusuf Kabadayı, Bayo (Dk. 72 Boateng)
Sarı kartlar: Dk. 35 Aliti, Dk. 71 Yusuf Özdemir, Dk.90+3 Maestro (Alanyaspor)