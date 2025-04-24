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Haber Merkezi

UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılış töreni yapıldı.

Açılış töreni öncesinde dün akşam, Çırağan Sarayı'nda bir gala yemeği organize edilmişti.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA yönetim kurulu üyeleri, çeşitli ülke federasyon başkanları ve Türk futbolunun önde gelen isimleri katılım gösterdi.

UEFA'NIN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI

Açılış töreninde konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ceferin, artık Türk kulüplerinin de finallere gitmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRK KULÜPLERİNİN DE FİNALLERE GİTMESİ GEREKİYOR"

UEFA Başkanı Ceferin ayrıca, belki 2026 veya 2027'de turnuvalarda Türk kulüplerinin de görülebileceğini belirtti.

Ceferin konuyla ilgili, "Artık Türk kulüplerinin de finallere gitmesi gerekiyor. Belki 2026 ve 2027'deki turnuvalarda onları finallerde görebiliriz." ifadesini kullandı.