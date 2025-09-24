Aleksander Ceferin'in eşinin sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'in farklı sanatçılarının eserlerini bir araya getirdiği resim sergisi, Tersane İstanbul Contemporary'de sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak ile UEFA İcra Kurulu üyesi olarak 8 yıl görev yapan Servet Yardımcı da katıldı.

"BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Daha önce serbest gazeteci, fotoğraf editörü ve tiyatro fotoğrafçısı olarak çalışan Barbara Ceferin, dört farklı sanatçının eserlerini bir araya getirdiği sergi hakkında şunları dedi:

Galeride farkı sanatçıların eserleriyle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Gelecek yıl da İstanbul'da yine bir sergi açmayı planlıyoruz.

"İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUM"

Ceferin, şu şekilde konuştu:

İstanbul'u çok seviyorum. Bir sergi açma fikrini daha önce de düşünmüştüm. Türk gelenekleri ve tarihi ilgimi çekiyor. İstanbul'a birkaç yıl önce UEFA Şampiyonlar Ligi finali için gelmiştim. İstanbul'a geldiğimde şehrin enerjisi beni etkilemişti. İstanbul Contemporary tarafından sergi için davetiye aldığımda memnuniyetle kabul ettim. Fotoğraf sanatında öne çıkan 4 sanatçının eserlerini burada sergiliyoruz.

"KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da şu ifadeleri kullandı:

Barbara, sadece burada değil, uluslararası alanda sergiler açıyor. Dünyanın her yerinde sergilere katılıyorlar. Sanata gösterdiği öneme katkı sağlamak için biz de buradayız. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.

"SANAT ESERLERİ KOLEKSİYONUNU İSTANBUL'DA BİZE SUNUYOR"

Servet Yardımcı ise şu değerlendirmede bulundu: