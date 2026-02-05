Yusuf Demir yeniden Rapid Wien'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi son buldu...

Sarı-kırmızılıların yollarını ayırdığı Yusuf Demir'in yeni adresi eski takımı oldu.

Avusturya ekibi Rapid Wien, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Demir ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ

22 yaşındaki futbolcu, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Rapid'de tekrar oynama şansı bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Yusuf Demir, Avusturya temsilcisinde 22 numaralı formayı giyecek.

Öte yandan Yusuf, Rapid'de kardeşi Furkan Demir ile birlikte oynayacak.

BEKLENENİ BİR TÜRLÜ VEREMEDİ

2022 yılında Rapid Wien’den Galatasaray’a transfer olan Yusuf, beklentinin altında kaldı.

Sarı-kırmızılı formayla toplam 26 maçta görev alan genç futbolcu, bu süreçte 2 gol atıp 2 asist yaptı.

BİR DÖNEM DÜNYA DEVLERİNİN RADARINDAYDI

Yusuf Demir, Rapid Wien'de gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına girmişti.

Genç futbolcu, bir dönem Barcelona'da da kiralık olarak forma giydi.