İHA

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi derbi maçta 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, karşılaşmanın ardında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Büyük maçlarda konsantre olmak için ek bir çabaya gerek duymadıklarını vurgulayan Chamberlain, şu şekilde konuştu:

Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Bu tarz maçlarda motive olmakta zorlanmıyoruz. Bunu daha önce de yaptık. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda rakibimiz daha fazla ivmeye sahipti ama bizim saha içerisinde tutumumuzla ve gösterdiğimiz performansla iyi savunma yaptık. Bazen maçları bu şekilde kazanırsınız. Biz takım olarak bugün görevimizi fazlasıyla yaptık.

"BU TARZ MAÇLAR HER ZAMAN ÖNEMLİ OLUR"

İyi oyunlarını sezonun geneline taşımaları gerektiğinin altını çizen Chamberlain, şu açıklamada bulundu: