Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi derbi maçta 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, karşılaşmanın ardında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Büyük maçlarda konsantre olmak için ek bir çabaya gerek duymadıklarını vurgulayan Chamberlain, şu şekilde konuştu:

"BU TARZ MAÇLAR HER ZAMAN ÖNEMLİ OLUR"

İyi oyunlarını sezonun geneline taşımaları gerektiğinin altını çizen Chamberlain, şu açıklamada bulundu:

Bu tarz maçlar her zaman önemli olur. Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve kazandık. Yapmamız gereken tek şey bu performansımızı sezonun geri kalanına taşımak. Önümüzdeki sezon da taşımamız gerekiyor. Bu galibiyet, taraftarlarımız için de özeldi. Bu performansımızı geliştirerek her maça taşımamız gerekiyor.