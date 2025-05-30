Ali Asaf için sarı-kırmızılı balonlar uçuruldu

İHA
Şampiyon Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında ise anlamlı görüntüler ortaya çıktı.
ETKİNLİK YAPILMIŞTI
8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir için babası, sosyal medya hesabından yaptığı çağrının ardından balon uçurma etkinliği düzenlemişti.
Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de binlerce kişi, Ali Asaf'ın yanında olup, balon uçurma etkinliği yapmıştı.
BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI
Başakşehir maçından önce de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Asaf ve ailesiyle birlikte sahanın ortasında sarı-kırmızılı balonları gökyüzüne bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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