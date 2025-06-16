Ali Koç 'kazandıran ceketi' giydi

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Spor camiasının tanınan isimlerinden yorumcu Emre Bol, sunucu Çağla Atlı ile hayatını birleştirdi.

İstanbul’da gerçekleştirilen düğün törenine çok sayıda tanıdık isim katıldı.

ALİ KOÇ VE CENGİZ KURTOĞLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Emre Bol ve Çağla Atlı'nın nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu yaptı.

Spor ve basın camiasından pek çok kişinin katıldığı törende Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çiftlere çocuk çağrısında bulundu.

KAZANDIRAN CEKETİ O DA GİYDİ

Öte yandan Başkan Koç'un düğünde giydiği ceket dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahada sık sık giydiği ve 'kazandıran ceket' olarak nitelendirilen ekose ceketin aynısı, Ali Koç'un üzerinde görüldü.

ROK-ALİ KOÇ KARŞILAŞMASI

Nikah törenine katılan isimlerden biri de Rasim Ozan Kütahyalı'ydı.

Ali Koç ile geçtiğimiz yıllarda Beyaz TV canlı yayınında gergin anlar yaşayan Kütahyalı, o yayının ardından ilk kez Ali Koç ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada soğuk rüzgarlar esmedi; ikili selamlaştı. Ali Koç, Rasim Ozan Kütahyalı'nın nişanlısı Pınar Ayaz'ı tebrik etti.