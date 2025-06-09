Londra'daki zirvede Fenerbahçe'nin geleceği masaya yatırıldı

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken Başkan Ali Koç ve Portekizli çalıştırıcı arasında merakla beklenen görüşme, geçtiğimiz gün Londra'da gerçekleşti.

Ancak bu buluşma öncesinde, sarı-lacivertli kulübün yeni futbol yapılanmasında önemli görevler üstlenen Devin Özek ve Okan Özkan da Mourinho ile üç günlük bir toplantı yaptı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN PLANLAMASI MASAYA YATIRILDI

Futbol direktörü Devin Özek Almanya'dan, futbol koordinatörü Okan Özkan ise İstanbul'dan Londra'ya geçerek Mourinho ile 2025-26 sezonu için planlanan futbol stratejisini masaya yatırdı.

Görüşmelere son gün Başkan Ali Koç da katıldı.

Dörtlü toplantıda altyapıdan A Takım'a kadar birçok konuda sunumlar yapıldı. Okan Özkan altyapı yapılanmasıyla ilgili projelerini paylaşırken, Devin Özek A Takım için planlanan sistemleri aktardı.

AYRILIK GÜNDEMDE DEĞİL

Mourinho ise Portekiz'de yapılacak hazırlık kampı ve transfer planlamasıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Başkan Koç ile Mourinho'nun özel görüşmesinde ise ayrılık ihtimalinin konuşulmadığı belirtildi.

Koç'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmenin odağında yeni sezon hazırlıkları, transfer çalışmaları ve kamp planlaması vardı.