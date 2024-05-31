Ali Koç, Oosterwolde'ye gelen teklifi açıkladı Haziranda yapılacak seçim öncesinde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jayden Oosterwolde'ye devre arasında yapılan teklifi açıkladı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziranda yapılacak seçim öncesinde kongre üyeleriyle bir araya gelerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ali Koç , "Oosterwolde'ye devre arası 12 milyon euro teklif geldi, vermedik. İrfan Can ve Osayi'nin sözleşmeleri bitiyor, görüşmelere başladık. Takımımızda Avrupa'dan ciddi talipleri olan oyuncular var. Olağanüstü teklif olmadığı takdirde Ferdi, Szymanski, Osayi ve İrfan Can'dan hiçbirini vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bankalar Birliği'nden çıkmak zorundayız"

Bankalar Birliği anlaşması hakkında ise Ali Koç, şunları söyledi: