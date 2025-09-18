Ali Koç'un ekibi 'tüm seçim çalışmalarını' iptal etti

Süper Lig'deki erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
SEÇİM ÇALIŞMALARI İPTAL EDİLDİ
Ali Koç'un seçim hesabından yapılan açıklamaya göre Koç ve yönetim kurulu ekibi, TFF'ye gidecek.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir. Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz.”