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Ali Koç, UEFA'da Türkiye'yi temsil edecek

Ali Koç, UEFA'da Türkiye'yi temsil edecek UEFA'nın 19 komite ile 6 heyetinin yeni yönetim ve üyeleri belirlenirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi olarak görevlendirildi.