Ali Koç'a İstanbul Boğazı'nda protesto: İstifa pankartıyla yalısının önünden geçtiler

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Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

Fenerbahçe'de taraftarlar, bu yıl da şampiyonluk gelmeyince Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı istifa seslerini yükseltmeye başladı.

Taraftarlar, Ali Koç’un görev süresi boyunca yaşanan başarısızlıkları protesto etmek için bu kez de İstanbul Boğazı’ndaki yalısının önünde toplandı.

YALISININ ÖNÜNDEN GEÇTİLER

Tekneyle yalının önünden geçen Fenerbahçe taraftarları, üzerinde “Ali Koç istifa” yazılı pankart açarak tezahüratlarda bulundu.

Görüntü, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.

OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİTMEYECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam TRT Spor'da katıldığı bir programda yönetim olarak istifa düşüncelerinin olmadığını ve olağanüstü kongre kararı almayacaklarını açıklamıştı.