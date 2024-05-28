Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Canlı yayında tartışalım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçiminde rakibi Aziz Yıldırım'ı bir televizyon kanalında yüz yüze konuşmaya davet etti.

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Şampiyonluğu Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi atmosfer giderek ısınıyor.

Kendisini FETÖ ile ilişkilendiren Ali Koç'a Aziz Yıldırım, "Benden FETÖ'cü çıkmaz" sözleriyle karşılık vermişti.

Aziz Yıldırım'ı canlı yayına çağırdı

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Sayın Aziz Yıldırım'ı, şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum." dedi.

"Çekinmeyeceğinden şüphem yok"

Ali Koç, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Aslolanın Fenerbahçe olmasından hareketle, değerli camiamızın da bunu hak ettiğine inanıyorum.

Ali Koç ayrıca, "Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.