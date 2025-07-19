Ali Koç'tan Hakan için bir hamle daha geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu için bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Hakan ile görüşüp olumlu yanıt alan ve Inter'e bir teklif yapan Ali Koç, İtalyan kulübüyle bugün bir görüşme daha yapacak.

20 milyon euro bonservisi gözden çıkaran ve Inter'den 30 milyon euro cevabı alan Ali Koç, kısa süre içerisinde orta yolu bularak transferi en hızlı şekilde neticelendirmeyi hedefliyor.

BUGÜN BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Ali Koç ile Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı görüşmede sarı-lacivertlilerin başkanının, milli futbolcuya "Bize gelir misin?" diye sorduğu öne sürüldü.

Çalhanoğlu'nun, Ali Koç'a "Türkiye'ye dönmek istiyorum, kulüple anlaşırsanız sorun yok." cevabını verdiği vurgulandı.

Ayrıca Ali Koç'un, Jose Mourinho ile görüşüp transfer için onayını aldığı, Fenerbahçe'nin kaptanlığını Hakan Çalhanoğlu'na önerdiği öne sürüldü.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki yıldız için ezeli rakipler arasındaki rekabet resmen başladı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Inter ile temas kurmuş ancak İtalyan temsilcisiyle anlaşma zemini bulamamıştı.

SARI-LACİVERTLİ CAMİA HEYECANLANDI

Ali Koç'un devreye girmesiyle birlikte sarı lacivertli cephede heyecan daha da arttı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun" paylaşımıyla dikkat çekerken, kulübün kongre üyesi Avukat Serkan Sarıyaprak ise "10 numara sahibini bekliyor" ifadeleriyle dolaylı bir mesaj verdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'in bu paylaşımı retweet etmesi, söylentileri daha da güçlendirdi.

MOURINHO'NUN YAKIN DOSTUNDAN İŞARET

Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olarak bilinen Manlike Cennet de Hakan Çalhanoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak kum saati emojisi kullandı. Bu gönderi, transferin artık zaman meselesi olduğu şeklinde yorumlandı.

11 GOL 8 ASİST

Geride kalan sezonda Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Hakan Çalhanoğlu, 47 karşılaşmada görev alarak 11 gol ve 8 asistlik önemli bir katkı sağladı.