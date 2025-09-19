Ali Koç'tan seçim öncesi açıklama!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın ve pazar günü yapılacak.

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan ‘Seçim Özel’ programına katıldı.

"SEÇİM CAMİAMIZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Koç, sözlerine şöyle başladı:

Sevgili Fenerbahçeliler, 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek seçim camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçe demokrasi şöleni şeklinde geçmesini ümit ediyorum. Bize göre bu sadece bir başkanlık seçimi değildir. Bu Fenerbahçemiz'in geleceğine sahip çıkma meselesidir. Beni tanıyorsunuz, gayet iyi biliyorsunuz. Beraber zorlu yollardan geçtik. Büyük mücadeleler verdik. Büyük zaferler de yaşadık, üzüntüler de... Şunu net bir şekilde biliyorum; ne kadar engel çıkarılırsa çıkarılsın armamız için mücadelemizden asla vazgeçmedik. Hiçbir güç de bizi vazgeçiremez. Yola çıkarken kolay bir yolda yürümeyeceğimizi biliyordum ama şartlar ne olursa olsun doğru bir yolda yürüyeceğimizin garantisini verdim.

"ŞAMPİYONLUK BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ"

Şampiyonluk borcunu ödeyeceklerini söyleyen Koç, şunları dedi:

Ben size günü kurtarma vaadini hiçbir zaman vermedim, vermem de... Ben size yarınları kazanmayı vadettim. Şimdi de kalıcı başarılar, şampiyonluklar vadediyorum. Onarım dönemini bitirdik. Daha da güçlendirdiğimiz yönetim kurulu kadromuzla, futbolda da şampiyonlukla taçlanacak atılım dönemine geçiyoruz. Bizim Fenerbahçe'nin geleceğini ileriye taşıyacak, Fenerbahçe'yi her alanda şampiyon yapacak en güçlü ekip olduğumuza inanıyorum. Sadece yönetim kurulumuzla değil, Futbol AŞ üyelerimizle birlikte çok daha güçlü bir yönetim yapısına sahip olacağız. Nasıl ki Fenerbahçemiz'in borçlarını ödediysek bu sezon camiamıza olan futboldaki şampiyonluk borcumuzu ödeyeceğiz.

"FENERBAHÇE BAŞKANI SEÇİM İÇİN ÇALIŞMAZ"

Seçim için konuşan Koç, şu ifadeleri kullandı:

Daha önce de söyledim, Fenerbahçe başkanı seçim için çalışmaz. Fenerbahçe için çalışır. İcraatla konuşur. Eylül ayında Bankalar Birliği'nden çıkmanın müjdesini verdik. 7 dev projemiz son hızıyla başladı. Maltepe gibi geleceğe dönük projelerimizin temellerini attık. Futbolda büyük transferler yaptık. Fenerbahçe tarihinin en pahalı, en güçlü kadrosunu kurduk. Bugün doğru ve güçlü yönetim anlayışıyla, mali disiplinle sağlamlaştırılmış bir Fenerbahçemiz var. Bu ne demek biliyor musunuz? Kulübümüz kendi finansal kaderini çizebiliyor demek. Hedeflediğimiz tesisleşme projelerine başlıyor demek. Sportif başarılar daha da büyüyecek demek. Basketbol erkek takımız, Türkiye Kupası, Süper Lig ve EuroLeague şampiyonluğunu kazandırarak kulübümüze ilk kez triple-crown ünvanını kazandırdı. Kadın basketbol takımımız, iki sene üst üste Euroleague şampiyonu, bu sene Euroleague üçüncüsü ve Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Kafilesi'ne en çok sporcu veren kulübüz. Sadece bu sene amatör branşlarda 300'e yakın madalya, 40'a yakın kupa kazandık. Fenerbahçemiz dünyanın en büyük spor kulübüdür ve şimdiden sonra geriye gidemez.

"BAĞIMSIZ BİR FENERBAHÇE, GÜÇLÜ VE DİMDİK BİR FENERBAHÇE DEMEKTİR"

Ali Koç, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bugünlere nasıl geldik? Sizlere hızlıca geliş yolculuğumuzu hatırlatmak istiyorum. İşte sessiz ama en zorlu mücadelemiz bu oldu; finansal bağımsızlığımızı kazanma süreci. Bağımsız bir Fenerbahçe, güçlü ve dimdik bir Fenerbahçe demektir.

"SPORTİF BAŞARI HEDEFİ OLAN KULÜBÜN OLMAZSA OLMAZIDIR"

Sportif başarı ile ilgili olarak Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Sportif başarı hedefi olan kulübün olmazsa olmazıdır. Göreve geldiğimizde UEFA tarafından iflasa en yakın kulüp olarak açıklanan kulübümüzün mali göstergelerini son 7 yılın en güçlü seviyesine taşıdık. Bugün geldiğimiz noktada 347 milyon euro olan finansal borçlarımızı, 69 milyon euroya düşürdük. 381 milyon euro olan nakdi borçlarımızı, 223 milyon euroya indirdik. Bunları yaparken de tüm olumsuz ekonomik koşullara rağmen 70 milyon euro olan takım değerimizi 300 milyon eurolara çıkardık. Toplamda 850 milyon euroluk tesis yatırımlarını başlattık. Bankalar Birliği'nden çıkmanın müjdesini verdik. Askı süreci başladı. Yasal süreler sonunda finansal bağımsızlık tamamlanmış olacak. Kulübümüzün gelirlerini 7 yılda döviz bazında 2 katından daha fazla artırdık.

"ŞAMPİYONLUK BORCUMUZ EN ÖNEMLİ SORUMLULUĞUMUZ"

Sponsorlar hakkında Koç, şöyle konuştu:

2017/18 sezonunda 7 sponsordan 19 milyon euro elde ederken şu an 51 sponsordan 52 milyon euro gelir elde ettik. Tüm bunları yaparken 2 rekor kıran sponsorluk anlaşmalarına bu yaz imza attık. İki anlaşmayla 10 yıl 160 milyon euroluk sponsorluğu garantiledik. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak orta vadede küresel marka vade kimliğimizi güçlendirerek güçlü iş birlikleri hedefliyoruz. Artık mali geleceği ipotek altında olmayan, kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp var. Haklı olarak taraftarların, bizlerden beklentileri var. Şampiyonluk borcumuz en önemli sorumluluğumuz. Bunu yaparken biz Fenerbahçe'nin geleceğini de tasarlıyoruz. Tesis yatırımlarımızın, spor kulübü açısından önemli olduğunu söylüyoruz. Kendine düzenli gelir yaratmayan kulüp, rakipleriyle mücadele edemez. Kulübe sporcu yetiştirmek zorundasınız. Fenerbahçe'nin geleceğine yapılan en önemli yatırım. Dereağzı'nı mini olimpiyat köyüne dönüştürüyoruz. Madalya fabrikası kuruyoruz. Halihazırda yetiştirdiğimiz sporcularla kırılan rekorlar var, üstüne koyarak büyütmek istiyoruz. Maltepe Futbol Akademisi'ni kuruyoruz, temelini attık. Stadyumumuzu büyütmek projesini başlattık.

"ÇOK MÜCADELE ETTİK"

Yapıyla mücadele ettiklerini söyleyen Koç, şu ifadeleri kullandı:

Yapı olarak adlandırdığımız, futbolun başına bela olmuş organize kötülük ile çok mücadele ettik. Bunları delilleriyle ifşa ettik. Bu yolda somut adımlar attıkça, bizi birbirimize kırdırmaya başladılar. TFF ile yaşadıklarımızı takip ettiniz. Bize göre seçimler 3-4 gün kala yollanan bu hakem kadrosu, bize yapılan bir operasyondur. Seçime müdahale eden bir operasyondur. Bu yaşananların bir hakem kararından, golden, maçtan daha fazla olduğunu biliyoruz. Kimse merak etmesin, bu konuyu sonuna kadar takip edeceğiz. Türk futbolundan bunlar temizlenene kadar mücadele edeceğiz. Fenerbahçe bu yolda muvaffak oldukça peşimize daha fazla kulüp takılacak. Dünkü ziyaretimizde de sükunetimizin ardından içimizde kopan fırtınaların gücü vardı. Önemli olan haklı olmak değil haklı kalmaktır. Nasıl haklı kalacağımızı göreceğiz.

"HER TÜRLÜ ZORLUĞUN KARŞISINDA DURDUK"

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Göreve geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçemiz'in çıkarlarını korumak için her türlü zorluğun karşısında durduk. Camiamızı zayıf düşürmek için planlanan her adımla mücadele ettik, ediyoruz. Fenerbahçemiz'in birlik beraberliğini hedef alanlara karşı sessiz kalmadık. Hiçbir zaman da kalmayacağız. Yeri geldi Adalete Fener Yak dedik, kumpaslara boyun eğmedik. Bizim için Fenerbahçe sadece bir kulüp değil, bir karakter, inanç, duruştur. Tüm camiamızı yine kulübümüze sahip çıkmaya davet ediyorum. Yeri geldiğinde sokakta, tribünde, sandıkta, sosyal medyada Fenerbahçemiz'in birliği, bağımsızlığı ve geleceği için kongre üyelerimizin iradesine bırakıyoruz.

"ÖNÜMÜZDE GÜÇLÜ GELECEK VAR"

Bir olmanın önemine değinen Koç, şunları dedi:

Fenerbahçemiz'in vicdanlı üyelerine olan inancımız tamdır. Önümüzde güçlü gelecek var, hep beraber inşa edeceğiz. Üyelerimizden isteğimiz kırgınlıkları değil yarınlarımızı düşünmeleridir. Sabırla verilen mücadelenin meyvesini toplama zamanıdır. 7 yıldır verdiğimiz mücadeleleri zaferle taçlandırmanın zamanıdır. Gelin bu yolculuğu birlikte sürdürelim. Torunlarımıza alnı ak başı dik şampiyon Fenerbahçe bırakalım. Biz bir olduğumuzda Fenerbahçe önünde hiçbir güç duramaz.

"YAŞA, ÇOK YAŞA FENERBAHÇE!"

Koç, açıklamalarını şöyle noktaladı: