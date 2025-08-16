Abone ol: Google News

Ali Koç'un sözleri Benfica'yı kızdırdı: Son teklifi de reddettiler

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferinde Benfica ile yürüttüğü pazarlıklar çıkmaza girerken, Başkan Ali Koç’un açıklamalarına kızan Portekiz ekibi son teklifi 30 dakika içinde reddetti.

Yayınlama Tarihi: 16.08.2025 16:13
Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, Benfica’ya önce 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren teklifte bulunmuş, bu teklif kabul edilmişti.

Kulüp ve oyuncuyla anlaşmaya varan Fenerbahçe, daha sonra ilk teklifini geri çekerek Portekiz ekibine 18 milyon euro bonservis artı 2.5 milyon euro bonus içeren yeni bir resmi teklif sundu.

RUI COSTA RAHATSIZ OLDU

Ancak bu teklif Benfica tarafından reddedildi.

Portekiz basınından Record’un haberine göre Benfica Başkanı Rui Costa, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi ve yeni teklifi yalnızca 30 dakika içinde geri çevirdi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Başkan Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hocamız, Kerem Aktürkoğlu’nu çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs… Benfica’ya karşı oynatmama taahhütü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa beş dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklif geçerli olmadı. Kerem için yeni bir teklif verdik, haber bekliyoruz.”

