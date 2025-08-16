Ali Koç'un sözleri Benfica'yı kızdırdı: Son teklifi de reddettiler

Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, Benfica’ya önce 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren teklifte bulunmuş, bu teklif kabul edilmişti.

Kulüp ve oyuncuyla anlaşmaya varan Fenerbahçe, daha sonra ilk teklifini geri çekerek Portekiz ekibine 18 milyon euro bonservis artı 2.5 milyon euro bonus içeren yeni bir resmi teklif sundu.

RUI COSTA RAHATSIZ OLDU

Ancak bu teklif Benfica tarafından reddedildi.

Portekiz basınından Record’un haberine göre Benfica Başkanı Rui Costa, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi ve yeni teklifi yalnızca 30 dakika içinde geri çevirdi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Başkan Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: