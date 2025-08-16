Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili ilk kez konuştu

Süper Lig'de oynanacak Göztepe maçı öncesi İzmir'e giden Ali Koç, İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nin ev sahipliğinde Ege Bölgesi'ndeki derneklerle bir araya geldi.

Başkan Koç, burada Kerem Aktürkoğlu da dahil transfer gündemine değindi.

Koç, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya yeni bir teklif yaptıklarını aktardı.

"YAŞANANLARI ANLATTI: YENİ BİR TEKLİF VERDİK, HABER BEKLİYORUZ"

Kerem Aktürkoğlu transferinde yaşanan pürüzle ilgili gerçekleri anlatan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğeniyor. Benfica'ya hatırı sayılır teklif de yaptık. Şartlıydı teklif. Feyenoord maçına gelmesi, ligin ilk maçına gelmesi gibi. Benfica'ya karşı oynatmama taahhüdünü de verdik, 'İsterseniz sözleşmeye de yazalım' dedik. Onlar sözleşmeye yazmaktansa 5 dakika oyuna sokarak bunu sağladılar fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklifin geçerli olmadığını ilettik. Yeni bir teklif verdik, haber bekliyoruz"

NELER YAŞANDI?

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile 22,5 milyon euro + 2,5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, perşembe günü yaptığı teklifi geri çekti.

Bu gelişme sonrası Kerem'in Portekiz'e uçuş planı iptal edildi. Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin bu tavrına sert tepki göstererek transfer görüşmelerine ara verdi.

18 MİLYON EUROLUK YENİ TEKLİF

25 milyon euroluk teklifini geri çeken Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için 18 milyon euro civarında yeni bir resmi teklif yaptı.

Benfica'nın ise teklifi değerlendirmeye almadı.

BRUNO LAGE'DEN AÇIKLAMA

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

Portekizli teknik adam, "Kerem, takım için çok önemli bir oyuncu. Benfica'da mutlu ve iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Evet, bir teklif aldı ama şu anda Benfica'da mutlu ve buraya odaklanmış durumda. Yarın oynayacağımız maçta ona güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Bruno Lage, basın toplantısında Kerem'in takımdaki önemine dikkat çekerek, "Kerem Aktürkoğlu, takım için çok önemli. Gol ve asist toplamı 25. Benfica'da mutlu, yeni bir forma numarası seçti ve iyi bir başlangıç yaptı. Takıma odaklandığını hissediyorum. Yarınki maçta ona güveniyorum." dedi.