Ali Sami Yen Spor Kompleksi, dünyanın en çevre dostu ikinci stadyumu

Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın en çevre dostu 7 stadyumunu sıraladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi, listede 2. sırada yer aldı.

Sıralamanın sadece spor kompleksi özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda sürdürülebilirliğin son teknolojiyle buluşmasının kıstas alındığı belirtildi.

LİSTEDE OLMASININ NEDENİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde güneş enerji panellerinin bulunması da bu listeye girmesindeki önemli faktörlerden biri oldu.

Listenin oluşmasında ayrıca yağmur suyu toplama, soğutma, güneş enerjisi ve çevre düzenlemesinin de etkili olduğu vurgulandı.

İLK 7 SIRA

Atlanta Stadyumu listede ilk sırada yer alırken, Ali Sami Yen Spor Kompleksi ikinci, Tottenham Stadyumu üçüncü, Nice takımının stadyumu dördüncü, Auckland Avustralya beşinci, Tayvan'da bulunan National Stadyumu altıncı ve Hindistan'da bulunan Chinnaswamy Stadyumu ise yedinci oldu.