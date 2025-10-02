Almanya Milli Takım kadrosu açıklandı: Leroy Sane yine yer almadı!

Almanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 Ekim'de Lüksemburg, 13 Ekim'de Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek.
Bu maçlar öncesinde Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadroda Galatasaraylı Leroy Sane yer almadı.
YİNE KADROYA ALMADI
Sane, bir önceki milli arada oynanan maçlarda da kadroda yer almamıştı.
Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan 29 yaşındaki Leroy Sane, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
"AVRUPA'YA GÖRE BİRAZ DAHA DÜŞÜK BİR LİGDE OYNUYOR" DEMİŞTİ
Öte yandan Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane için daha önce yaptığı açıklamalarda şöyle konuşmuştu:
"Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var."