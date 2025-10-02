Almanya Milli Takım kadrosu açıklandı: Leroy Sane yine yer almadı!

Almanya, Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 Ekim'de Lüksemburg, 13 Ekim'de Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek.

Bu maçlar öncesinde Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadroda Galatasaraylı Leroy Sane yer almadı.

YİNE KADROYA ALMADI

Sane, bir önceki milli arada oynanan maçlarda da kadroda yer almamıştı.

Galatasaray'da bu sezon 8 maçta süre bulan 29 yaşındaki Leroy Sane, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

"AVRUPA'YA GÖRE BİRAZ DAHA DÜŞÜK BİR LİGDE OYNUYOR" DEMİŞTİ

Öte yandan Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane için daha önce yaptığı açıklamalarda şöyle konuşmuştu: