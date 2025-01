Haberler



Altay Bayındır: Her dakika, her saniye hazır olmalısınız Arsenal maçında gösterdiği performansla takımı Manchester United'ı FA Cup'ta üst tura taşıyan Altay Bayındır, "Eğer oynamıyorsanız bunun bir önemi yok. Her dakika, her saniye hazır olmalısınız, eğer Manchester United oyuncusuysanız her zaman hazır olmalısınız" dedi.