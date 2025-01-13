Altay Bayındır: Her dakika, her saniye hazır olmalısınız

İngiltere FA Cup Üçüncü Tur maçında Manchester United, deplasmanda karşılaştığı Arsenal'ı uzun süre 10 kişi oynadığı maçta milli kaleci Altay Bayındır’ın performansı ile penaltılar sonucunda eledi.

MAÇ UZATMALARA KALDI

Altay’ın ilk 11’de başladığı maçta Manchester United 52’nci dakikada Bruno Fernandes'le öne geçti.

Arsenal beraberlik golünü 63’üncü dakikada Gabriel dos Santos Magalhaes ile buldu.

Manchester United'tan Diogo Dalot, 61’inci dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Arsenal’ın 72’inci dakikadaki penaltı atışında Altay Bayındır, Odegaard'ın penaltı atışını kurtararak maçın uzatmaya gitmesini sağladı.

SERİ PENALTILARIN KAHRAMANI ALTAY OLDU

Seri penaltı atışlarında Manchester United, 5'te 5 yaparken Arsenal'de Kai Havertz’in penaltısını da Altay Bayındır kurtardı

Seri penaltı atışları sonunda 5-3’lük skorla Manchester United, bir üst tura yükseldi.

Manchester United kalecisi Altay Bayındır, Arsenal'e karşı penaltılarla kazandıkları Federasyon Kupası maçının ardından konuştu.

"HER DAKİKA, HER SANİYE HAZIR OLMALISINIZ"

Normal sürede Odegaard'ın, seri penaltı atışlarında Kai Havertz'in penaltı atışlarını kurtararak maçın adamı seçilen Altay Bayındır, şu ifadeleri kullandı:

Ben sadece takımıma yardım ediyorum. Her gün çalışıyorum. Sabırlıyım. Sadece bu büyük takıma yardım etmek istiyorum. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum. Burada her gün çalışıyorum. Eğer oynamıyorsanız bunun bir önemi yok. Her dakika, her saniye hazır olmalısınız, eğer Manchester United oyuncusuysanız her zaman hazır olmalısınız.

"AMORIM, BİZE YARDIM ETMEK İSTİYOR"

Altay, sözlerini şöyle noktaladı:

Ruben Amorim bizimle her gün konuşuyor ve bize yardım etmek istiyor. Onu seviyoruz ve o da her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncularla çok iyi bir ilişkisi var ve biz ona güveniyoruz, o da bize güveniyor. Birlikte mücadele ediyoruz.