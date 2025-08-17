Altay Bayındır, ilk 11'de başladı! Arsenal, Manchester United'ı devirdi

İngiltere Premier Lig'in ilk haftası dev bir maça sahne oldu.

Ruben Amorim'in çalıştırdığı Manchester United ile Mikel Artata yönetimindeki Arsenal karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan müsabakayı konuk takım Arsenal, 1-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜ CALAFIORI'DEN

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Riccardo Calafiori attı.

Bu dakikada kullanılan kornerde Altay Bayındır'ın müdahalesi yetersiz kaldı ve Calafiori, arka direkte topu ağlara gönderdi.

ALTAY, 90 DAKİKA OYNADI

Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

KORNERLERDEN 31 GOL

Arsenal, 2023-24 sezonundan itibaren Premier Lig'de köşe vuruşlarından 31 gol buldu.

Mikel Arteta'nın ekibi, bu kategoride en yakın rakibi Liverpool'u 11 gol farkla geride bıraktı.

ARSENAL 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından Arsenal, lige iyi bir başlangıç yaptı ve 3 puanı hanesine yazdı. Manchester United ise ilk haftayı puansız kapattı.

Arsenal, ligin bir sonraki haftasında Leeds United ile karşılaşacak. Manchester United, Fulham deplasmanına gidecek.