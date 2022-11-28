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    Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi

    İzmir derbisinde yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi.
    • 28.11.2022 - 15:33
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    Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi

    Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında bir taraftarın yaraladığı Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi.

    Dün oynanan ve tribüne atılan fişek sonrası müsabaka durduğu sırada sahaya inen bir taraftarın köşe gönderiyle saldırması sonucu yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ozan Evrim Özenç'in başında oluşan kesiğe müdahalede bulunuldu.

    Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi #1

    Ozan Evrim Özenç taburcu edildi

    Kontrol amaçlı hastanede tutulan Ozan Evrim Özenç'in, bugünkü kontrollerin ardından taburcu edilmesine karar verildi.

    Öte yandan ligin 16. haftasında 4 Aralık Pazar günü Dyorex Boluspor'u konuk edecek Altay'ın 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.

    Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi #2


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