- Haberler
- Futbol Haberleri
- Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 15:51
Süper Lig'in ilk 10 haftası geride kalırken, heyecan dolu karşılaşmalar 11. haftada devam edecek.
Oldukça renkli ve heyecanlı anlara sahne olan Süper Lig'de bu hafta, Altay sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
Sivasspor ligde 14. sırada yer alırken, Süper Lig'in yeni ekibi Altay ise kendisine 9. sırada yer buldu.
İki takımın kazanmak için sahada olacağı karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Futbolseverler, "Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ALTAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Altay - Sivasspor maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Bu zorlu müsabaka İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
ALTAY - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Altay - Sivasspor maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.