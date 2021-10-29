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Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 10. hafta mücadeleleri bugün başlarken, Altay sahasında Sivasspor takımını konuk edecek. Peki, Altay - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?