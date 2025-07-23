Altay taraftarından siyah çelenkle protesto!

İzmir’in en köklü kulüplerinden birisi olan Altay’da sular durulmuyor.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'den, 3. Lig'e düşen Altay'da taraftarlar ayağa kalktı.

FIFA'dan puan silme cezaları alma tehlikesi yaşayan ve transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda yeni yönetim, eleştiri oklarının hedefi oldu.

SİYAH ÇELENK BIRAKILDI

Yaz dönemiyle birlikte birçok oyuncusunu elinden kaçıran İzmir ekibinde, verilen vaatler yerine getirilmeyince taraftarlar, yönetimi protesto ederek tesislere 'İstifa da bir hizmettir' yazılı siyah bir çelenk bıraktı.

Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelen taraftarlar, "100 yıllık kulübü rezil ettiniz, yönetim istifa" sloganları attı.

"ŞİMDİ DE BİZLERİ SUÇLUYORSUNUZ"

Genel kurul üyesi ve Altay taraftarı Cenker Ekemen'in okuduğu bildiride, şu ifadeleri kullandı:

Biz zor durumda olan Altay'ın uzun süredir satılmaya çalışan hayallerle yok edilmesinin önüne geçmeye geldik. Göreve gelmeden önce aylarca tutarsız açıklamalar yaptınız. 'Tapu' dediniz boş çıktı. 'Resmi imzalar atıldı' dediniz, atılmadığı ortaya çıktı. 'Çekildik' dediniz, sonra yine 'Döndük' dediniz. Meydan boşken hayal sattınız. Her gün şikayet ettiniz, bahane ürettiniz. Oyuncu kalmadı, kendiniz yerine oyuncuları suçladınız, personeli suçladınız. Şimdi de bizleri suçluyorsunuz.

"TEK BİR HİZMETİNİZ OLSUN İSTİFA EDİN"

Yönetimin henüz ciddi bir adım atmadığını vurgulayan siyah-beyazlı taraftarlar, şunları dedi: