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    Altaylı futbolcular ve taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'ndan ayrıldı

    Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçından sonra statta bekletilen Altaylı futbolcular ve taraftarlar, stattan çıkış yaptı.
    • 28.11.2022 - 01:38
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 02:39
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    Altaylı futbolcular ve taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'ndan ayrıldı

    Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle Göztepe- Altay maçı tatil edilmişti.

    4,5 saatin ardından stattan ayrıldılar

    AA'nın haberine göre, hakemin tatil ettiği müsabakanın ardından güvenlik gerekçesiyle statta kalan siyah-beyazlı oyuncular yaklaşık 4,5 saat bekleyişin ardından Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle stattan çıktı.

    Altaylı taraftarlar ise 7 saat sonra stattan çıkış yaptı

    Maçın tatil edildiği dakikadan itibaren yaklaşık 7 saat statta bekleyen Altaylı taraftarlar da, dışarıda kendilerini bekleyen otobüslere alındı.

    Yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk eden siyah-beyazlı taraftarlara zırhlı polis araçları da eşlik etti.

    Altaylı futbolcular ve taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı ndan ayrıldı #1

    Altaylı futbolcular ve taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı ndan ayrıldı #2

    Altaylı futbolcular ve taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı ndan ayrıldı #3

    Altaylı futbolcular ve taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı ndan ayrıldı #4


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