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- Altaylı futbolcular ve taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'ndan ayrıldı
Altaylı futbolcular ve taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'ndan ayrıldı
Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçından sonra statta bekletilen Altaylı futbolcular ve taraftarlar, stattan çıkış yaptı.
- 28.11.2022 - 01:38
- Güncelleme : 28.11.2022 - 02:39
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle Göztepe- Altay maçı tatil edilmişti.
4,5 saatin ardından stattan ayrıldılar
AA'nın haberine göre, hakemin tatil ettiği müsabakanın ardından güvenlik gerekçesiyle statta kalan siyah-beyazlı oyuncular yaklaşık 4,5 saat bekleyişin ardından Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle stattan çıktı.
Altaylı taraftarlar ise 7 saat sonra stattan çıkış yaptı
Maçın tatil edildiği dakikadan itibaren yaklaşık 7 saat statta bekleyen Altaylı taraftarlar da, dışarıda kendilerini bekleyen otobüslere alındı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk eden siyah-beyazlı taraftarlara zırhlı polis araçları da eşlik etti.