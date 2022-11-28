Altaylı futbolcular ve taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'ndan ayrıldı

Altaylı futbolcular ve taraftarlar, Gürsel Aksel Stadı'ndan ayrıldı

Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçından sonra statta bekletilen Altaylı futbolcular ve taraftarlar, stattan çıkış yaptı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle Göztepe- Altay maçı tatil edilmişti.

4,5 saatin ardından stattan ayrıldılar

AA'nın haberine göre, hakemin tatil ettiği müsabakanın ardından güvenlik gerekçesiyle statta kalan siyah-beyazlı oyuncular yaklaşık 4,5 saat bekleyişin ardından Emniyet Müdürlüğüne ait minibüslerle stattan çıktı.

Altaylı taraftarlar ise 7 saat sonra stattan çıkış yaptı

Maçın tatil edildiği dakikadan itibaren yaklaşık 7 saat statta bekleyen Altaylı taraftarlar da, dışarıda kendilerini bekleyen otobüslere alındı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk eden siyah-beyazlı taraftarlara zırhlı polis araçları da eşlik etti.