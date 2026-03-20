Altınordu, Yusuf Şimşek’le yükselişte

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Ligde oynadığı ilk 15 maçta galibiyet alamayan İzmir temsilcisi, bu süreçte teknik direktör Namet Ateş ile yollarını ayırarak göreve Ender Traş’ı getirdi.

Ancak Traş yönetiminde de aradığı çıkışı yakalayamayan kırmızı-lacivertliler, geçtiğimiz ay bir kez daha değişikliğe giderek takımın başına Yusuf Şimşek’i getirdi.

YUSUF ŞİMŞEK, PUANLAR TOPLADI

Yusuf Şimşek yönetiminde toparlanma sinyalleri veren Altınordu, deneyimli teknik adamla çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak kritik puanlar topladı.

Böylece puanını 19’a yükselten İzmir ekibi, 17. sıraya kadar tırmanmayı başardı.

PUAN FARKI 4'E İNDİ

Bu süreçte Altınordu, düşme hattının hemen üzerindeki Beykoz Anadolu ile arasındaki puan farkını da 4’e indirdi.

İzmir temsilcisi, 25 Mart Çarşamba günü sahasında ağırlayacağı Kastamonuspor’u mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi ve ligde kalma umutlarını güçlendirmeyi hedefliyor.