Altınordu'da Namet Ateş dönemi sona erdi

Altınordu, teknik direktör Namet Ateş’le yollarının ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan birçok gencimizin yetişmesinde büyük emeği olan ve geçtiğimiz Nisan ayından beri Altınordumuzda A Takım Teknik Direktörü olarak görev yapan Namet Ateş kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğumuz Play-off mücadelesinde ve bu sezon Öz Kaynak Sistemi (ÖKS) oyuncularımızla başladığımız sezonda kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı Namet Ateş'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

GALİBİYET ALAMADILAR

Altınordu, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 10 hafta itibarıyla galibiyetle tanışamazken, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.