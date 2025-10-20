Alvaro Morata, Como'da siftah yapamadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Como'ya giden Alvaro Morata, İtalyan ekibinde henüz golle buluşamadı.

Como forması altında 9 maçta süre bulan Alvaro Morata, gol atamadı. İspanyol yıldız, sadece bir asist yapabildi.

9 MAÇTA GOL ATAMADI

İtalyan ekibinin teknik direktörü Cesc Fabregas, bu performansına rağmen Morata'dan memnun olduğunu aktardı.

Juventus karşısında alınan 2-0'lık galibiyet sonrası Morata'nın performansıyla ilgili konuşan İspanyol teknik adam, "Alvaro Morata, istediğim her şeyi mükemmel bir şekilde yaptı. Forvetler sadece attıkları gollerle değerlendiriliyor ama benim için öyle değil. Bugün neden burada olduğunu gösterdi." dedi.

TRANSFER SÜRECİ

Como, Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Morata'nın transferi için sarı-kırmızılılar ile birlikte Milan'la da anlaşmış ve transferi gerçekleştirmişti.

Como, Galatasaray ve Milan ile anlaşmasının ardından 32 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.