Alvaro Morata ve Hamit Altıntop golf oynadı

Haber Merkezi

Trabzonspor'u Türkiye Kupası finalinde 3-0 yenerek 19. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'la oynanacak kritik maça çevrildi.

Rakibine yenilmediği takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın 25. şampiyonluğunu ilan edecek ve 5. yıldızı takacak olan sarı-kırmızılıların yıldız ismi Alvaro Morata, boş vaktini spor aktiviteleriyle geçiriyor.

GOLF OYNADILAR

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan golcü oyuncu, İstanbul'un Eyüp ilçesinde golf oynadı.

Morata'ya ise son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda A Milli Takım Sorumlusu olarak görev alan Hamit Altıntop eşlik etti.

İkilinin fotoğrafı ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

TANIŞIKLIKLARI İSPANYA'DAN

Kariyerinde Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray formalarını giyen Altıntop, Morata ile İspanya döneminden tanışıyor.

Altıntop'un Real Madrid forması giydiği dönemde Morata, eflatun-beyazlıların alt yapısında oynamaktaydı.