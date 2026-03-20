Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de oynanan 27. hafta karşılaşmalarına ait VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yayınlanan görüntülerde Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasındaki pozisyon yer aldı.

KONUK EKİP PENALTI KAZANDI

Hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği ve Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi Kadıköy'de 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada konuk takım, VAR incelemesi sonrası 51. dakikada penaltı kazanmıştı.

Pozisyonda, Marco Asensio'nun topa eliyle müdahalede bulunduğu belirlenmişti.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak Erkan Engin görev almıştı.

VAR KAYITLARI

VAR: VAR konuşuyor...

Kadir Sağlam: Dinliyorum...

VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk, bu açı. Temas anını göstereceğim, eli kafasının üzerinde.

Kadir Sağlam: Evet, geldim. Evet, teması görüyorum. Eller yukarıda. Evet, tamam. Bu görüntü yeterli benim için, penaltı veriyorum."