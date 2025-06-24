Alvaro Morata'yı tehdit eden taraftar tutuklandı!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata ile ilgili, ülkesi İspanya'da önemli bir gelişme meydana geldi.

İspanya ile Portekiz arasında oynanan ve 90 dakikası ile uzatma bölümü 2-2 sona eren UEFA Uluslar Ligi final maçı penaltılara kalmıştı.

PENALTI KAÇIRMIŞTI

Portekiz rakibini penaltı atışlarında 5-3 yenerek şampiyon olurken, İspanya adına Morata beyaz noktadan yaptığı vuruştan yararlanamamıştı.

İspanyol forvetin kaçırdığı penaltı nedeniyle sosyal medyadan kendisine ve ailesine yönelik ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

ÖLÜM TEHDİDİ

Marca'da yer alan habere göre, bir taraftar, Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya arasında oynanan ve Alvaro Morata'nın penaltı kaçırdığı maçın ardından sosyal medya üzerinden 32 yaşındaki futbolcuyu ve çocuklarını ölümle tehdit etti.

TUTUKLANDI

Bu olayın sosyal medyada yayılmasının ardından 19 yaşındaki bir taraftar, Malaga'daki polis karakoluna giderek sosyal medya hesabının çalındığını bildirdi ve şikayetçi oldu.

Ancak soruşturmayı sürdüren ve şikayeti yapan taraftarın telefonunu inceleyen polis, Morata'yı ölümle tehdit eden paylaşıma dair kanıtlar buldu.

Bu gelişmenin ardından 19 yaşındaki taraftar Malaga'da tutuklandı.