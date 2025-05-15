Amatöre düşen Denizlispor'da fatura personele kesildi

İHA

Süper Lig'de uzun yıllar boy gösteren ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, 59 yıllık tarihinde ilk kez BAL'a düştü.

2020-2021 sezonunda Süper Lig'den 1. Lig'e düştükten sonra ardı ardına her sezon bir kademe daha gerileyerek 3. Lig'e kadar gelen Denizlispor, yaşadığı finansal sorunlar ve yaşanan yönetimsel krizler nedeniyle burada da tutunamayarak amatöre geriledi.

FATURA PERSONELLERE KESİLDİ

Denizlispor'un profesyonel macerasının TFF 3. Lig 4 Grup'ta 26 Nisan günü oynan Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalmasıyla sona ermesinden sonra kulüpte personel kıyımı yaşandı.

Dün itibarıyla Denizlispor Kulübü'nde görev yapan idari kadrodaki 5 personel hariç tüm personelin iş akdi sonlandırıldı.

Kulüp bünyesinde yıllardır emek veren çalışanlar, son 3 aydır maaşlarını alamamalarının üzerine bir de işten çıkarılmalarıyla birlikte hak ettikleri tazminatlarını da alamayarak zor durumda kaldı.

"HERKESTEN HELALLİK DİLERİZ"

İçten çıkartılan personeller tarafından yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi: