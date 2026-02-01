Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'a 7 attı

- Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'u 7-0 yendi.
- Maçta Mbaye Diagne, Florent Hasani, Sinan Kurt, Çekdar Orhan ve Tarkan Serbest gol attı.
- Amed Sportif Faaliyetler 46 puana ulaşırken, Adana Demirspor -28 puanda kaldı.
1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği rakibini 7-0'lık skorla mağlup etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri Mbaye Diagne (2), Florent Hasani (2), Sinan Kurt, Çekdar Orhan ve Tarkan Serbest kaydetti.
ADANA DEMİRSPOR -28 PUANDA
Bu sonuçla birlikte lider Amed Sportif Faaliyetler 46 puan olurken, ligin dibine demir atan Adana Demirspor -28 puanda buluyor.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin sonraki maçında Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.