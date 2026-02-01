Abone ol: Google News

Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'a 7 attı

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 23. haftasında evinde Adana Demirspor'u 7-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 21:03
  • Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor'u 7-0 yendi.
  • Maçta Mbaye Diagne, Florent Hasani, Sinan Kurt, Çekdar Orhan ve Tarkan Serbest gol attı.
  • Amed Sportif Faaliyetler 46 puana ulaşırken, Adana Demirspor -28 puanda kaldı.

1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği rakibini 7-0'lık skorla mağlup etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golleri Mbaye Diagne (2), Florent Hasani (2), Sinan Kurt, Çekdar Orhan ve Tarkan Serbest kaydetti.

ADANA DEMİRSPOR -28 PUANDA

Bu sonuçla birlikte lider Amed Sportif Faaliyetler 46 puan olurken, ligin dibine demir atan Adana Demirspor -28 puanda buluyor.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin sonraki maçında Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.

