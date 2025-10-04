Abone ol: Google News

Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 9. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü'nü 4-1'lik skorla yendi.

Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 21:16
1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadeleyi Amed Sportif Faaliyetler, 4-1 kazandı.

Amed'e galibiyeti getiren golleri, dakika 7 ve 15'te Mbaye Diagne, 29. dakikada penaltıdan Aytaç Kara ve 54. dakikada Dia Saba kaydetti.

Keçiörengücü'nün tek golünü dakika 90'da Halil Can Ayan attı.

DIAGNE PENALTI KAÇIRDI

Diagne, Amed Sportif Faaliyetler'in 15. dakikada kazandığı penaltı atışından faydalanamadı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Amed Sportif Faaliyetler, puanını 16 yaptı. Keçiörengücü, 10 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Amed, Serik Spor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Sivasspor'u ağırlayacak.

