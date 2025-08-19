Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor berabere kaldı

Süper Lig'in 2.haftasının kapanış maçında Amed SK, Erzurumspor'u konuk etti.Diyarbakır Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

AMED SK VE ERZURUMSPOR’DAN TEK GOLLÜ BERABERLİK

Karşılaşmanın ilk golü, Erzurumspor adına 8. dakikada Mustafa Fettahoğlu'ndan geldi. Amed SK ise 10. dakikada Dia Saba'nın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Amed SK, Fernando'nun golüyle öne geçti. Ancak Erzurumspor, 87. dakikada Eren Tozlu'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele beraberlikle tamamlandı.

Amed SK'nin yeni transferi Mbaye Diagne, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Amed SK, puanını 3 yaptı. Erzurumspor'da 3 puanda kaldı.

1. Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor, Pendikspor'u konuk edecek. Amed SK, Sivasspor'u ağırlayacak.

Bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı, bazı taraftarlar sahaya girdi.

Daha sonra her iki takımın futbolcuları ile hakemler, polis ekipleri eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

Karşılaşmayı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de izledi.